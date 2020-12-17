美國財政部16日將越南列為匯率操縱國。越南央行今天表示，將繼續採取靈活的匯率政策，以符合宏觀調控、市場走勢和貨幣政策目標，並非為了創造不公平的貿易優勢。

美國財政部16日公布匯率報告，將越南、瑞士列為匯率操縱國；台灣、中國、日本、新加坡、泰國、印度等10個經濟體則被列入觀察名單，其中泰、印、台灣是新增入經濟體。

越南官媒越通社（VNA）報導，越南國家銀行（SBV ，越南央行）今天表示，越南近幾年來在貨幣政策架構下調控匯率，旨在實現抑制通膨、維護宏觀經濟穩定的一貫目標，並非是為了獲得不公平的國際貿易優勢。

越南央行說，越南對美貿易順差與經常帳順差，是與越南經濟特點有關的一系列因素結果。

越南央行強調，越南最近購入外匯，目的是在外匯供應充足的背景下確保外匯市場平穩運行，有助維護宏觀經濟穩定，同時加強越南與區域內其他國家相比之下較為不足的外匯存底，以增強國家金融和貨幣安全。

越南央行指出，越南十分重視與美國建立穩定和永續的經貿關係。越南央行將與有關部會和機構保持協調配合，本著互利合作精神對美國關注的問題進行討論，致力按兩國合作行動計畫實現兩國貿易和諧、公平。

越南央行說，將繼續執行遏制通貨膨脹，維護宏觀經濟穩定，合理支持經濟成長的貨幣政策，並繼續採取靈活的匯率政策，符合宏觀調控、市場走勢和貨幣政策目標，政策並非要創造不公平的貿易優勢。

美國對於匯率操縱國設有3項標準，分別是對美國商品貿易順差達到200億美元以上，經常帳盈餘占該國國內生產毛額（GDP）比重超過2%，及至少有6個月進行單邊干預匯率，且淨買匯金額占該國GDP比重超過2%。

美國財政部匯率報告指出，越南與瑞士達到匯率操縱國的3項標準，因此將兩國列為匯率操縱國。美國將敦促越南與瑞士有效調整國際收支平衡，並消除其行動所帶來的貿易不公平優勢政策。

(中央社)