◎遭AIT批散播布不實資訊 盧秀燕說話了

台中市長盧秀燕昨日會見美在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑時表達反萊豬立場，引發AIT發表指稱「政治人物散播不實資訊」。盧秀燕今天在大甲受訪時表示，教育部及衛福部都分別規定萊豬不能給學生、運動選手，以及醫療機關人員吃，代表萊豬有疑慮，以反駁「散播不實資訊」之說，不過，她也表示尊重AIT發言。

◎彰化戰備跑道火燒車 駕駛救貨慘燒傷

國道1號南下204.7公里處，16日晚間21時30分發生火燒車，貨車的車斗載滿捆著一箱箱的衣物，全燒起來，林姓駕駛和坐在副駕駛座的妻子緊急下車，逃過一劫，但眼見烈焰焚燃，林姓駕駛還是不忍心衣服全都付之一炬，為了搶救，右手燒傷。

◎生達伏糖錠爆劣藥疑慮 急回收100萬顆

2款知名糖尿病用藥「生達」伏糖膜衣錠850毫克、「生達」伏糖膜衣錠500毫克，因被投訴塑膠包裝內含有纖維，2批、100萬顆藥品需下架回收，原因不明、影響也不明。食藥署表示，若經確認為偽劣藥，恐罰最高5000萬元。若未如期完成回收，則最高可處500萬元罰鍰。

◎夢幻食材吃不完 王品端限定套餐

歲末年終，王品集團不僅搶攻企業微型尾牙、年菜市場，聖誕商機、加上跨年連假助攻，王品集團下三大情人約會首選品牌：王品牛排、夏慕尼、THE WANG等，趁勢推出限定套餐、聯名調酒等佳餚，為消費者提供更多新意，也可望為營運增溫。

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(中時新聞網)