「高速傳愛 助學計畫」邁入第12年，台灣高鐵公司預計明年1月至3月2日間開放旅客及社會大眾捐款，除可利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱踴躍捐款外，也可透過手機掃描捐款信封上的QR Code完成線上捐款。目前累計募得善款逾1.39億元，幫助2.5萬名遲緩兒。

為幫助身心障礙及遲緩兒弭平學習起點的落差，台灣高鐵公司與唐氏症基金會今日在高鐵南港站共同舉辦2021「高速傳愛 助學計畫」記者會，並偕同公益大使楊千霈向高鐵旅客及社會大眾募集愛心。

高鐵董事長江耀宗說，永續關懷是台灣高鐵公司致力發展企業4T策略主軸中的一個重要方向，而教育正是關懷下一代最好的方式。一直以來，公司持續推動高速傳愛 助學計畫，希望透過教育資源的提供，讓需要幫助的孩子們，都能獲得相同的機會，不斷進步、實踐夢想。

唐氏症基金會董事長林正俠說，有感於都會中仍有許多弱勢族群，透過再度與台灣高鐵合作，將進一步把服務範圍從偏鄉擴大至都會區，並跳脫過往機構式服務的侷限，結合在地資源如圖書館、公園等透過融合等多元活動，一同幫助遲緩兒把握黃金治療期。

高鐵說，2021高速傳愛 助學計畫預計自1月1日（五）至3月2日（二）止開放旅客及社會大眾捐款，呼籲大家一起發揮愛心，利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱踴躍捐款，也可透過手機掃描捐款信封上的QR Code完成線上捐款。旅客每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6000元，還可獲得高鐵與印花樂聯名小背心袋一個。

高鐵自2010年起，每年定期推動高速傳愛 助學計畫，累計募得善款逾新台幣1.39億元，幫助超過2萬5千名需要幫助的學童安心學習、快樂成長。

(中時 )