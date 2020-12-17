美國萊豬肉及內臟元旦開放來台，到時店家和消費者如何因應，已成為大家關注的焦點。精神科醫師沈政男日前表示，能安心吃豬肉的日子只剩到月底了，就好好吃一下，保留美好記憶，學者包正豪則吐露不滿心聲，開放萊豬進口，根本剝奪他吃黑白切的人權。

淡江大學蘭陽校區院長兼教授包正豪在臉書上表示，他對進口含萊克多巴胺豬肉豬內臟的事情是賭爛到極點，「這根本剝奪我吃黑白切的人權！我的米粉湯，可恨啊！」對於他的哀嚎，網友感同深受，「我的遺憾是「『大腸』麵線」。

沈政男日前也在臉書分享，他大啖台中2家知名豬腳美食的心得。他還教大家分辦兩者的差別。他指出，豬腳與腿扣差在哪裡？一個是前腳，一個是後腿。他提醒大家注意，別以為台灣養豬很多，餐廳的豬腳與腿扣都是台灣豬？歹勢，一隻豬只有兩隻豬腳可用，不是四隻，台灣豬根本不夠大家吃，必須大量進口美國豬腳。他說，趁著十二月底前，好好吃一下，把美好記憶保留下來吧，不然明年元旦後，你還敢吃豬腳嗎？還能安心吃豬腳嗎？

底下網友紛表認同，「業者標示沒有瘦肉精就真的沒有瘦肉精嗎？政府又沒有嚴格把關，商人有那麼自律嗎？萊豬勢必混充在其中，消費者只能謹慎小心，自求多福了！」還有人提到，「民進黨就是要這樣混水摸魚，才能萊豬最大化」、「進口商的宣示，對我來說，沒屁用！只有海關那頭就擋掉銷毀萊豬，我才放心！」

(中時新聞網)