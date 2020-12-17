台中足球運動蓬勃發展，已有30多所重點國小足球隊或社團，以及40多隊社區足球俱樂部。（盧金足攝）

台中市府運動局與中華足球聯盟合辦「2020社區足球深耕計畫-幼童足球指導員前進校園計畫」。（盧金足攝）

台中市運動局17日宣布與中華足球聯盟合作啟動「2020社區足球深耕-幼童足球指導員前進校園計畫」，讓學童接觸足球運動。台中足球運動蓬勃發展，已有30多所重點國小足球隊或社團，以及40多隊社區足球俱樂部。

台中市府運動局與中華足球聯盟合辦「2020社區足球深耕計畫—幼童足球指導員前進校園計畫」，由台中26名足球指導員巡迴全市43校，運用國際足球教材教導近3000位學童迷你足球運動。

運動局長李昱叡表示，台中持續推動迷你足球，培養幼兒足球興趣，向下扎根，深化足球運動人口。

李昱叡說，該計畫從今年度上學期12月4日到明年1月8日，為期5周、每周1小時，聘任在地26名幼童足球指導員，前進中市27所幼兒園、16所國小。

足球指導員需符合「幼童足球指導員聘任及管理辦法」，具備中華民國足球協會教練、草根教練或此計畫共識營研習資格，且課程引進由國際足球教材撰寫的幼童指導手冊，系統化教學確保幼童學習品質。

台中持續推廣酷運動，盼善用在地專業師資，銜接社區學校足球運動平台，普及迷你足球運動，下學期預計鼓勵不同學校參與，促使更多兒童認識足球運動。

(中時 )