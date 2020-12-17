原PO貼出豪「豪華丼飯」的本尊照，讓網友笑翻。(圖擷取自Costco好市多 商品經驗老實說)

「結帳之後一個失手，變成散壽司」。一名網友表示，昨(16日)到好市多購買一整盒的生魚片握壽司，結果一個不小心，閃神一會就掉到地上，讓原本整齊擺放好的壽司，乍看之下成了「豪華丼飯」。照片曝光後讓大批網友笑倒，更釣出不少人分享類似經驗，「我也碰過！」

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上表示，自己到好市多買了特選壽司綜合20入，怎料，結帳完後一個不小心摔落地面，導致原本排排站好，看起來相當可口的壽司們，下秒成了散亂的「豪華丼飯」。

事發後原PO也無奈笑回，「結完帳之後一個失手，變成散壽司了，不要安慰我，我可以自癒的」。照片貼出後讓大批網友笑翻，紛紛安慰原PO，「別氣餒，回去用碗公裝，還能變丼飯呢」、「哈哈哈，吃進肚子都是一樣的」、「解鎖新吃法」、「沒有成為在地美食都可以接受」。此外，有不少人碰過類似經驗，「我老公也失手過」、「我也翻過兩盒⋯⋯真心覺得盒子設計不良」。

還有網友分享，自己有次到好市多買泡芙，走到門口時沒拿好，「直接發生遺憾的事，現場工作人員看到，立馬一個箭步衝上來幫我換了一盒新的，還說是他們沒有固定好，下次會注意」。這樣的反應讓他受寵若驚，同時大讚好市多的處理方式。

(中時新聞網)