2020高雄國際發明展，龍華科大是最大贏家，全體參賽師生開心合影。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

2020KIDE高雄國際發明暨設計展圓滿閉幕，龍華科技大學師生推出31項發明專利參展，獲14金11銀6銅，參賽作品全數獲獎；其中硏發長陳永裕及蘇聖煌師生團隊作品「多用途日期章模組」發明專利，更獲得全場唯一的「最佳創新獎」特別獎。

今年的發明暨設計展雖受疫情影響，仍有來自加拿大、美國、克羅埃西亞、荷蘭、印度、大陸、伊朗、韓國、泰國、馬來西亞等28個國家、共計408件創新發明作品參賽，競爭相當激烈。而展覽評分方式皆為英文講解，不僅讓學子有增加英文實戰的機會，更能讓創意與國際接軌，提升國際競爭力。

為鼓勵師生參與創新研發並創造產業效益，龍華科大今年由校內眾多創新作品中，擇優遴選31項發明專利及作品參展、逾80名師生團隊參與競賽，範圍涵蓋居家用品、醫工、電子設備、教育項目、綠色環保等發明專利。

其中陳永裕、蘇聖煌指導的學生團隊作品「多用途日期章模組」發明專利，是由電子系五專部學生呂紀臻，運用細膩巧思完成令人讚嘆的作品。作品發想來自於生活，將日期章以模組的方式附著於職章本體，只要調整10位元的轉輪，就可提供多種蓋印的選擇。該項作品不僅奪得本屆高雄國際發明展金牌獎，同時榮獲「最佳創新獎」，是全場矚目焦點，更獲得外籍評審高度青睞。

本次龍華科大獲得金牌殊榮的14件作品，包括胡淑珍師生團隊「多功能性應用背包」、阮耀弘和賴鈺晶師生團隊「基於大型車輛轉彎提示禁入區域的警示模組」、邱冠舜師生團隊「用於無人直升機的油電驅動結構」、王永銘師生團隊「防針扎安全機制」及「個人隔臭指甲工作盒」、沈志陽師生團隊「迴轉平檯殺菌裝置」、陳志文師生團隊「油門控制安全裝置結構」、陳永裕和蘇聖煌師生團隊「多用途日期章模組」、宋大崙和李九龍師生團隊「薄膜測厚儀」、翁文彬師生團隊「多孔徑矽膠拋光墊」及「高效率聚氨酯皮研磨墊」、李九龍師生團隊「鋁箔吸管的製造方法」、蕭瑞昌師生團隊「坐式滑水板」及「螺旋波浪香環結構」，研發實力備受肯定。

此外，阮耀弘師生團隊「具備抬頭輔助顯示的安全帽」、邱冠舜師生團隊「用於動力直升機的齒輪傳動結構」、陳佳莉師生團隊「以複數條碼產生具備完整資訊條碼之系統及方法」、張明弘師生團隊「智慧型追蹤打光機器人」、沈志陽師生團隊「智能針腳檢測系統」、曹中丞師生團隊「一種具有日咎功能的時鐘」、陳永裕和蘇聖煌師生團隊「太陽光電熱能複合裝置及智能監控之綠能系統」、趙娟黛師生團隊「自動偵測給水之飲水機結構及方法」、宋大崙師生團隊「高週波感應加熱於RDL線路應用」、翁文彬師生團隊「投幣式馬桶安潔墊」、蕭瑞昌師生團隊「打薄梳／挑染梳結構開發」等11件作品，也獲得銀牌佳績。

獲得銅牌則有6件作品，分別為阮耀弘和張婷婷師生團隊「座墊可調整高度的輪椅」、邱冠舜師生團隊「渦輪噴射引擎用遙控直升機機身側板」、葉明豐和張明弘師生團隊「智慧型二段式車門鎖」、陳志文師生團隊「具壓縮及瀝乾功能之垃圾桶」、許祖嘉師生團隊「花園農場多語言導覽系統」、宋大崙師生團隊「智慧杯套」。

龍華科大校長葛自祥特別恭喜師生獲獎的優異表現，為學校爭光。他並表示，多年來，該校積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學，並開設多項三創課程，以強化學生創新、創意、創業各領域所需之知識及技能，為國家社會培育優秀創意人才。

葛強調，該校秉持「務實、卓越、創新」教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。學校積極鼓勵師生參與國內外競賽及展覽，此次參賽作品全部獲獎，充分展現師生研發成果，期望未來持續與業界交流，促進專利商品化，進而創造產品價值，達成培育學生創新創業目標。

(中時 )