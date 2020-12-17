2020年新冠肺炎全球大流行影響人們生活，為了保持社交距離，健身房、體育館、運動中心都暫時關閉，民眾只能在家自己運動維持體態，由一群運動愛好者設計的行動應用程式和網站Strava，研究使用者的數據，發現健身成了幾百萬美國人運動首選。

Strava研究了今年度超過7300萬的使用數據，儘管因為新冠肺炎疫情在家工作、保持社交距離，虛擬社群（virtual community）的凝聚力卻比以往更強烈。

這份研究顯示，光是今年4月份，就有超過3萬間運動俱樂部成立，也有將近25萬加入在Strava裡的運動俱樂部，5月份則是超過100萬人加入5公里路跑每月挑戰，是這個app上市以來人數最多的一次，除了路跑、自由車兩項運動在美國人口成長，快走、健行以及像是瑜伽、舉重等室內綜合訓練運動，人數也有相當大成長。

因為疫情無法出門，大家開始思考一些替代方案消磨時間，包括美國及全球這段時間女性健身人口也增加，在4月到9月之間，18到29歲的女性健身人口成長45.2％，男性則是27.3％，騎自由車的女性比起2019年成長72％，美國聖地牙哥加州大學教授馬歇爾指出：「運動幫助我們在不確定的緊張情況下，感覺更能掌握自己的生活，運動也能減少對於現階段較困難生活的憂煩、幫助我們反思。」

(中時 )