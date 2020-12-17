Jolin新歌〈甜秘密〉MV話題性十足。（凌時差提供）

Jolin新歌〈甜秘密〉MV話題性十足。（凌時差提供）

蔡依林（Jolin）睽違一年半推出新歌〈甜秘密〉MV，她親自上陣在MV裡大談人魚禁忌戀，並首次飾演孕婦，裝起假肚子且全身淋得溼漉漉，Jolin表示：「大肚子是我沒有嘗試過造型，是還滿新鮮的，然後有感覺到背和腰要挺著它（肚子）滿酸的，所有的孕婦都辛苦了！」MV媲美電影規格，斥資1200萬搭建立6場景，Jolin在其中除了扮孕婦，更挑戰吊鋼絲、沙地狂奔、赤足狂舞、淋雨溼身，戲胞全開的她詮釋喜悅、崩潰、悲傷、憤怒、情緒張力全到位，她幽默表示：「演員是瘋子。」

Jolin在製作這首歌時，原想像著和男主角進行一段性感且甜美的愛情故事，還期待能與男主角有好的發展，結果她到現場才被工作人員告知最後結局仍會死亡，Jolin大呼：「我看劇本還沒有發現，我沒有想到會是這麼淒美的故事，只有想到是美人魚的起點，終於輪到我來演，怎麼這次的男主角還是死掉。」

〈甜秘密〉MV於16日晚間上架後，立刻衝上YouTube發燒影片第二名，該MV由德國紅點設計大獎得主廖人帥執導，他以「美人魚前傳」的暗黑童話腳本讓非常喜歡美人魚故事的Jolin眼睛一亮，MV一開頭就出現超人氣Youtuber「老高與小茉Mr ＆ Mrs Gao」以說書助力，話題十足。

(中時 )