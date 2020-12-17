新冠肺炎疫情在今年重創全球旅遊市場，民眾不但無法出國旅遊，也大幅減少外出機會，然台灣由於防疫措施與民眾防疫意識高，因此今（2020）年6月在台灣疫情趨緩之後，外出旅遊活動解禁，由政府單位開始大力推廣國內旅遊，台灣民眾又開始對外出旅遊重拾信心。LINE旅遊觀察到，自今年6月起，用戶在國內旅遊搜尋量開始回溫，顯示民眾已有意願旅遊，因此如同旅遊地區、景點、住宿、體驗等搜尋量更是在暑假後快速攀升，到了9月下旬的中秋、雙十節假更使「報復性國旅」到達旅遊巔峰。

LINE旅遊回顧2020年熱搜旅遊地點，在旅遊地點的搜尋結果中發現，不意外的前三大地區依序是離島的澎湖、馬祖與金門。「偽出國」行程一解民眾想出國之渴，除了體驗跨島遊玩與海灘風情，讓消費者在這段期間更充份體驗了台灣離島之美。

年度最受歡迎、榮登熱搜地區榜首的澎湖，由90多個大、小島嶼組成，跳島旅遊、各種水上活動以及每年的花火節更是吸引觀光的最大盛事。第二名則是以戰地風情聞名的馬祖，近年來以藍眼淚聞名全球，連美國CNN新聞網都選為世界15大自然奇景之一，馬祖除了藍眼淚，更有許多天然資源、戰地風情與古樸的閩式建築、老街道等馬祖專屬的悠閒慢活。第三名的金門也曾是軍事重地，但相較於馬祖，已有實施近20年的小三通，幾十年來都是離島旅遊重鎮，且當地保存許多戰時古蹟，「菜刀、貢糖、高粱酒」更是到金門必帶的重要伴手禮！

此外，LINE旅遊也發現，前往三大熱門搜尋地區觀光的用戶，交通配套商品是多數用戶最常選購的品項，如租借機車、汽車，顯示自由行旅客較多，此外，部分用戶也喜好選購一日遊的團旅，可以跟著當地嚮導快速踏點，進行更深度之旅。

LINE旅遊也精選出今年最夯12大旅遊景點文章瀏覽量排行榜，受疫情影響，今年的熱門文章全數為台灣境內的旅遊景點，也可觀察到，為了保持社交距離，最高瀏覽量的文章都是以戶外、自然景觀等行程為主，行程景點需要有特色，得以在社群打卡拍美照的景點，各地知名的賞花活動，第1、2名的新社花海與銅鑼杭菊外，第9名的萬里繡球花與第11名的秋天芒草季等，都是季節限定賞花活動；第3名的登山健行則為交通部觀光局的年度活動「2020脊梁山脈旅遊年」，詳細介紹了適合專業登山客與一般民眾的登山路線，資訊完整非常受用戶歡迎。

可以從而得知，前6名文章主要以季節限定、特殊、社群討論熱度高的活動、行程為主，顯示出用戶在瀏覽文章時，比起以地區觀光來選擇文章瀏覽，用戶更偏好選擇被網民討論度較高、成為網路熱門話題的活動或行程。

(中時新聞網)