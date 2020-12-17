投資人寄望美國國會達成新的刺激方案協議，以及看見歐洲疫苗推出的進度，歐股周四早盤揚升，維持住近10個月的高點，並走在連四漲的道路。

周四泛歐Stoxx 600指數2.17點或+0.55%，為398.23點。零售股漲1.6%，基本資源股大漲1.5%，媒體股上漲1.4%。

德國DAX指數上漲1.1%，觸及自二月以來高點；法國CAC指數上漲0.5%。法國和德國政府周三分別公布新冠疫苗推出時間表，皆約在12月最後一周，並從一月起加速民眾接種進度。專家預期歐洲醫藥署(EMA)將在本月23日批准輝瑞/BioNTech疫苗使用。

倫敦FTSE 100指數早盤上漲0.4%。市場觀望周四稍晚英國央行公布利率決策會議的結論；預計央行在靜觀脫歐談判結果之時，不會有太大動作，基準利率將維持不變，債券購買力道預期不太可能增加。

全球第一大廣告公關集團WPP上漲3.7%。該集團公布明後年的銷售成長率預測，並預期集團2022年全年銷售回復到疫情前的水準。

(時報資訊)