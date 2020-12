宏致(3605)董事會決議通過以現金2690萬美元投資取得Genesis Technology USA, Inc.及Genesis Holding Company(以下兩者合併簡稱Genesis)各100%股權,預計2021年3月底前完成股權交割作業後,Genesis將正式成為宏致子公司,宏致表示,Genesis年營收約13億元台幣,淨利率約10%,預計明年4月起可認列Genesis業績,並有助於宏致搶攻伺服器/資料庫中心市場。

5G及AI新應用加速連接器及連接線技術走向高速、高頻訊號、高訊息容量,宏致近幾年也全力投入高頻高速連接器及連接線研發,由於Genesis早已進入伺服器及資料庫中心市場,宏致收購Genesis後,可望更快速切入相關領域。

宏致表示,Genesis總部位於美國亞特蘭大(Atlanta),產品包括:連接器(Connectors)、連接線(Cables)、電磁遮蔽罩(EMI shielding can and customized stamping metal parts)、高速及高功率連接器(High-speed connectors & cage and power connectors)、高速連接線(High-speed cable assembly)外,同時也根據客戶需求提供組裝服務的客製化完整解決方案(Total solutions),產品應用範圍包括:機上盒(Set Top Box)、纜線數據機(Cable modem)及網通(Telecom)產品,近幾年也跨足雲端資料中心、5G應用、IoT物聯網及工控產業,由於Genesis具有強大的研發技術及業務團隊,除在美國擁有多項技術專利,藉著美國總部辦公室可以貼近客戶就地提供技術服務外,在歐洲及亞洲也都有業務代表或生產據點提供最完善的快速服務,其客戶以美國及歐洲地區為主,涵蓋很多國際知名的網通、雲端及工控產業等大廠,而宏致強項在製造,收購Genesis將可強化宏致產品及客戶佈局,並透過宏致台灣廠區製造能力,提升產品競爭力。

Genesis 2020年營收約4500萬美元(新台幣約13億元),公司淨利率約10%,在明年3月完成交割作業後,明年4月起宏致就可以認列Genesis業績,在既有產品持續成長及認列Genesis業績下,宏致預估,明年業績會比今年好。

(時報資訊)