網家(8044)今年策略之一，加入娛樂電商元素，拓展更多消費客群。從8月「PChome狂禮88演唱會」，到雙11推出「2020雙11 PChome來了！AMAZING FUTURE演唱會」，旗下PChome 24h購物12月18日再推「雙12PChome又來了！聖誕特輯」AMAZING KPOP線上演唱會，全程將串聯5大平台同步直播，預計將延續雙11晚會能量。此外，子公司露天拍賣宣布成為Google廣告策略合作夥伴，正式首度推出電商「一站設定多重曝光」關鍵字廣告服務，試營運至今已為賣家賣場增加80％的站外流量，同時業績再成長70％。

持續炒熱聖誕節與跨年氛圍，因應今年疫情無法出國、海外偶像來台不易，PChome 24h購物AMAZING KPOP線上演唱會將由Chorong、Bomi、Eunji、Naeun、Namjoo、Hayoung六大女神領銜，開唱多首主打歌如：Dumhdurum、I am so sick等膾炙人口神曲。全程將串聯PChome大影音、PChome 24h購物的YouTube頻道、FB粉絲專頁、Line官方帳號、KKBOX等頻道5大平台同步直播。PChome書店同步開跑「1212韓流大逆襲 精選85折」專區，祭出韓國流行相關專輯、書籍、影劇DVD、美食等優惠。

露天拍賣推出的「一站設定多重曝光」服務，為露天首次將Google關鍵字廣告進行自動化投放，過去賣家若想投Google廣告，必須至後台系統自行設定複雜的投廣內容，這次首度合作的新服務將打破藩籬，賣家只要在露天後台即可完成Google關鍵字廣告投放。9月底開始露天開放部分賣家測試使用，短短兩個月，已有超過8,000件商品參與，系統已自動化生成70,000多則相關關鍵字，大幅提升參與賣家商品曝光。

(時報資訊)