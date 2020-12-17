央行出手打炒房，愛山林(2540)董事長祝文宇說，自己是很喜歡政府打炒房的，否則房子越貴越賣不掉，也買不到地，這些政策一出，最起碼客戶會觀望一下，而大坪數及建商也會限縮，土地需求會減少一些量，土地價格漲幅會緩點。他大嘆，現在原物料漲得兇，擔心物價會持續上漲，再加上台商回流廠辦需求高，工人的薪水也漲，未來房價仍然看漲。

現在政府打炒房市的動作，愛山林總經理張境在說，購屋民眾也清楚在原物料和建物方面造價皆漲的情形下，房價恐怕價墊高，未來也將會面臨到通膨等問題，不少人認為現在不買未來會更貴。政府出手調控，房市變得健康後，發展會反而會更好。

近年北台灣板橋江翠北側重劃區成為房市熱區，祝文宇說江翠北側4字頭維持了快4年，不過，在現在一地難求的情形下，目前開價普遍在6字頭左右，他認為江翠重劃區規劃好，住起來舒服，未來房價甚至能有機會超越台北。

立信機構與愛山林合作推出位在江翠重劃區的立信天禧案，兩家公司各占一半，打造33層蝶形地標，規劃成21~58坪產品，面對水岸依樓層高低不同，開價每坪落在會60~68萬元。立信機構董事長賴運興表示，今年是立信成立的第11個年頭，推出天禧、采蝶兩案也正好是滿11個案子，跟甲山林機構一起合作，江翠北側天際線與樓高最高的，高樓層投資高、回收期長，但難得有這樣的土地，是有錢有買不到的天然美景。

(時報資訊)