嘉義縣政府 17日在「因應嚴重特殊傳染性肺炎跨局處應變會議」中，表示將針對仲介或僱主委任的醫管公司「宿舍」加強查核工作並加強八大場域戴口罩宣導與查核。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，境外移工確診病例增加，為守住防疫防線，縣長翁章梁17日在「因應嚴重特殊傳染性肺炎跨局處應變會議」中，表示將針對仲介或僱主委任的醫管公司「宿舍」加強查核工作並加強八大場域戴口罩宣導與查核。

疫情指揮中心統計，9月至12月17日境外確診269人，移工149人佔了55％，翁章梁已責成勞青處加強查核工作，將依據勞動部於明年1月修訂僱主聘僱外國人許可及管理辦法，若觸法不經限期改善直接開罰，最高裁罰新台幣30萬元整，僱主、仲介都在開罰範圍內。

另近期縣府也持續接獲民眾舉報，有民眾進入全聯賣場及歌友會未佩戴口罩，縣府立即派員前往查察、勸導，翁章梁呼籲大家務必配合八大場域室內戴口罩，為守住社區防線，縣府針對民眾舉報陳情案件加強查核，如果民眾不配合依傳染病防治法裁罰新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

衛生局代理局長趙纹華提醒民眾，嘉縣流感疫苗僅剩6000劑，還未接種民眾盡快接種，直至疫苗用罄為止，同時特別呼籲民眾參加各類型跨年慶祝活動務必遵守戴口罩，勤洗手、咳嗽禮節等相關防疫規範，保護自己也保護別人。

(中時 )