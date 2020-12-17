大陸女星關曉彤是童星出身，擁甜美長相和清純氣質的她，還被受封「國民閨女」的美名，如今關曉彤已從當年的小女孩，長大蛻變成23歲的美少女一枚，而微博今（17日）就以「狗仔鏡頭下的關曉彤」登上熱搜榜，無修圖的關曉彤實在美翻了。

關曉彤被封「國民閨女」，一舉一動備受矚目的她，今在微博就以「狗仔鏡頭下的關曉彤」登上熱搜榜，當時正在進行拍照工作的關曉彤全被狗仔拍下，儘管她穿厚外套、戴圍巾，依舊遮不住關曉彤的精緻美顏，只見關曉彤一下灑花瓣又玩雪花，舉手投足超少女。

狗仔鏡頭下的關曉彤絕美、有氣質，舉手投足狂噴仙氣。（圖／取材自新浪娛樂）

而關曉彤在狗仔鏡頭下不但不醜，反而絕美有氣質，舉手投足狂噴仙氣，其實關曉彤過去就曾被網嫌穿搭EQ，她日前身穿繡花透膚短版上衣、黑色蛋糕長裙亮相，儘管關曉彤小蠻腰和腹肌全都露，無奈網友卻不買單，她還慘被網毒舌嫌醜。

關曉彤身穿繡花透膚短版上衣卻慘被酸醜(左圖)，她事後換上開岔短裙，火辣登場。（圖／取材自關曉彤工作室微博）

不過關曉彤事後火辣換穿黑色吊帶裙，才終於扳回一城，低胸的深U設計讓她白嫩上圍呼之欲出，更養眼的是，關曉彤裙子的開高衩設計，讓她一雙纖細鳥仔腳全都露，裙子短到關曉彤的腿根都快見客，畫面相當性感。

(中時新聞網)