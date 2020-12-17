國際新冠肺炎疫情升溫，居家檢疫後的自主健康管理期間，仍具有一定傳播風險。高市衛生局全國首創「防疫暫居所」，提供社福、產業類別的移工，在完成居檢後，可申請免費住宿3天，目前已有67人入住。

衛生局指出，國際移工在完成14天居家檢疫後，到完成公費採檢、體檢期間，仲介業者及醫管公司常將移工安置在多人一室的宿舍，恐造成傳播風險。

衛生局表示，高市國際移工仲介、醫管公司業者數量居全台之冠，粗估12月產業類、社福類勞工及搭機入境遠洋漁船漁工總計約1800餘人，目前市府規畫60家、共3850房防疫旅館提供外籍人士進行14天居家檢疫。

衛生局近期更規畫一處「防疫暫居所」90房，提供社福及產業類移工，在尚未完成體檢前，暫時居住且安全、符合防疫規範的住宿空間，截至17日已有67名國際移工入住；事業者可向勞工局申請入住，經審查通過可免費住宿3天。

高市府統計，12月2日至16日期間，居家檢疫人數由3408人持續增加至4178人，其中國際移工由1261人增加至2167人；此外，統計12月8日至16日間，全國確診33例個案，其中在自主健康管理期間（入境第15到21天）檢驗確診的12人，占總確診人數36％，顯示落實自主健康管理重要性。

(中時 )