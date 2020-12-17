福特六和汽車今日在經濟部工業局局長呂正華、桃園市長鄭文燦共同見證下，展示汽車智慧製造升級重點，包含全台第一條彈性車身產線，可容納至多4款車型於同一產線生產，將產品開發時間縮短近一半，快速回應市場需求；同時，於此智慧產線正式迎來福特六和即將導入台灣市場的又一輛全新車款The All-New Ford Focus Active。

福特六和不僅自2017年啟動5年超過40億投資計畫，實現生產設備更新、生產流程智慧化，以及新產品計畫，同時在經濟部工業局「產業升級創新平台輔導計畫」支持、及桃園市政府協助下，串聯起在地產業供應鏈夥伴，加速智慧製造導入汽車產業應用，達成建構智慧工廠、培養跨領域人才，乃至於建立產業標竿與典範移轉，提升整體解決方案能力，其成果獲得肯定，成為台灣汽車智慧製造示範場域。

在福特六和汽車智慧製造成果展示中，亦搶先曝光即將於2021年完成部署的數位工廠新科技應用，鄭文燦亦實際配戴上VR眼鏡，在虛擬實境的福特六和工廠內體驗未來汽車智慧製造的更多可能。

福特六和汽車總裁邴兆齊表示，「感謝經濟部工業局及桃園市政府的支持與指導，並肯定福特六和為專案示範場域，我們將持續攜手汽車供應鏈的重要夥伴，建構出更智慧化和高效能的汽車生產，實現產業升級，磨練世界級的競爭力。」

福特六和汽車智慧製造暨供應鏈品質推升計畫中，透過「智慧機器人重建生產線」、「虛實整合提升整線智動化」、「大數據分析提升產品品質」，以及「擴大供應商智機整合應用，提高產業附加價值」四大策略，以及「IoT數位聯網」、「AI決策與預測」、「大數據蒐集分析」三大運用科技面向，實際運用於智慧製造生產流程，並建構全台第一條彈性車身產線，打造可以快速、彈性反應市場需求的生產製程。

(中時 )