「486先生」（右五）挺高雄觀光，霸氣包下漢來飯店3000間客房，高雄市長陳其邁（右六）現身答謝致意。（柯宗緯攝）

高市議員郭建盟日前質詢建議，設置「夜間市長」推動夜經濟，並點名團購達人「486先生」陳延昶出任。486笑稱自己早睡，婉拒當夜間市長， 17日則霸氣花3千萬宣布包下漢來飯店3000間房，送客到港都住宿，預料可創造1億元觀光產值。

陳其邁直說，以為486先生是隨口說說，沒想到是真的，讓他相當感動，486先生在市長補選前，說過段時間要來，結果這次呼朋引盼，還帶來3000間房間，把溫暖送到高雄，相信可為高雄帶來一波人潮，也邀請大家今年到亞洲新灣區跨年。

486先生提到，曾到漢來飯店拍過自製節目，對於房間印象深刻，決定以實際行動支持高雄觀光，包下3000間客房做消費者回饋活動，光旅宿價值就3000萬，再加上交通、飲食、伴手禮等旅行周邊消費，可望創造「蝴蝶效應」，締造驚人經濟規模。

關於好康細節，486先生進一步指出，18日起購買486團購站上LG指定商品（價格1萬元至8萬多元不等），就獲贈漢來飯店住宿券1張（含兩客早餐） ，市價逾萬元，盼透過產官合作，共創多贏局面。

至於「夜間市長」職稱，486先生不敢恭維直說，自己都很早睡，不能當夜間市長，但也給了他一些啟發。郭建盟則開玩笑說，「他擺明想當白天的市長」，自己也已訂購1組LG家電響應活動。

今「高雄必點」記者會，包括觀光局長周玲妏、環保局長張瑞琿、經發局副局長高鎮遠、漢來國際飯店事業群總經理林子寬等人出席，大方分享自己的口袋私房名單，像是亞洲新灣區、衛武營迷迷村、海線潮旅行等高雄必去景點、必點美食。

(中時 )