秀秀主播螃蟹舞來了！劉盈秀線上互動圈粉

中天新聞轉戰新媒體YouTube頻道發展後，各節主播播報方式推陳出新，讓新聞不再死板，引發不少網友關注。其中，美女主播劉盈秀日前在新聞播報過程中跳螃蟹舞答謝粉絲，謝網友一路力挺，影片至今已突破百萬次觀看，今(17日)她除了在直播中教大家跳舞外，更在臉書宣布好消息，讓不少網友都相當期待。

劉盈秀今在臉書說，四天飆破百萬點閱，當天YT熱門榜的發燒冠軍影片，同時登上Yahoo熱搜關鍵字第一，非常感謝粉絲與觀眾朋友對螃蟹舞主播秀秀的熱情支持！她也預告在中天的節目頻道，以及自己個人的YT頻道，都即將上線，因為最近實在太忙了，希望網友們敬請期待。

劉盈秀今在直播中再次展現螃蟹舞，更細心分解各個動作，也提到跳舞最難地方「是用心」，因為很多人可能精神不集中，就會忘記舞步，所以直播中教大家跳舞，是用邏輯法教學，先從螃蟹手、螃蟹跳、螃蟹腿教起，接著才是螃蟹在大海中載浮載沉的動作。

至於記舞步的訣竅為何，劉盈秀更貼心提醒大家，肢體要夠柔軟、把握節拍，就能展現自我。而網友們見狀後全暴動，紛紛留言「刷新紀錄，紅了」、「什麼驚！還有個人頻道，一定訂閱起來」、「認真的女人最美」。

中天電視突破200萬訂閱！ 主播劉盈秀跳「螃蟹舞」感謝大家支持

(中時新聞網)