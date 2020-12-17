為呼應聯合國永續發展目標（SDGs），並落實影響力投資，中信金控加入「全球影響力投資聯盟」（GIIN），成為臺灣首家加入GIIN的金融機構，加入GIIN之後將透過該聯盟完整培訓計畫、國際案例研究、高峰論壇交流及影響力評估管理工具，增添影響力金融新戰力，並藉GIIN網絡持續回應利害關係人的期待，與國內外金融夥伴共創更包容、更具韌性且更永續的多元社會。

依GIIN定義，影響力投資能產生正面的社會與環境影響力，更能獲利，據GIIN統計資料顯示，去（2019）年全球影響力投資規模達7,150億美元，較2018年同期成長約43％。

今年新冠疫情嚴重衝擊日常生活與企業營運，以減緩疫情之投資商品為例，非洲開發銀行（African Development Bank, AfDB）今年4月在英國倫敦證券交易所正式掛牌全球首檔「抗疫債券」（Fight COVID-19），其資金將用於社區醫療照護、提升就業率及改善民生用水與公共衛生，募資目標為30億美元，超額認購至46億美元，彰顯全球投資人正透過積極的投資決策創造實質影響力。

中國信託金控總經理吳一揆表示，永續金融是中信金控追求永續成長的重要內涵，從普惠金融、低碳經濟轉型等領域出發，致力於開發促成SDGs之金融商品與服務，包含再生能源投融資、綠色債券或可持續發展債券承銷、微型貸款、弱勢信託、公益信用卡、微型保單等商品，期運用資金發揮正面影響力，與GIIN成立宗旨不謀而合。

GIIN於2009年成立於美國，是全球最大的影響力投資人社群之一，其成員涵括國際各類資產管理及金融服務機構，如貝萊德（BlackRock）、摩根大通（JP Morgan）、安聯環球投資（Allianz Global Investors）、愛馬仕投資管理（Hermes Investment Management）及知名評比機構RobecoSAM等。

(中時 )