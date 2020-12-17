消基會日前公布抽驗市售20件嬰幼兒米製副食品，其中4件重金屬鎘超過嬰幼兒標準，為釐清疑慮，食藥署表示，WHO對鎘提出的暫定每月容許耐受量，每月每公斤體重為25微克，以食米0.4ppm限量標準來計算，10公斤的小孩每個月吃要625克以上的米，換算一天21克為上限，然而這是以極端值計算。

米餅風波持續延燒，農委會、衛福部、環保署今(17)日召開聯合記者會，說明現行農地土壤重金屬監測及管制機制與食米、嬰幼兒副食品鎘限量標準之食用安全問題。

衛福部次長薛瑞元指出，一般食米鎘限量為0.4ppm，該標準任何年齡層吃都安全，如果煮粥給家中嬰幼兒吃沒問題，但市售嬰幼兒米餅部分，仍要符合嬰幼兒的0.04鎘限量標準。

經食藥署食品組蔡淑貞試算，WHO對鎘暫定的每月每公斤體重為25微克，以食米0.4ppm限量標準來計算，10公斤的小孩每個月吃要625克以上的米，換算一天21克以上就會超標，但平時吃的米鎘含量都遠低於標準的0.4ppm，上述是以極端值來計算，基本上不會達到這樣的情況。

衛福部食藥署長吳秀梅說，針對一般食米鎘限量訂定0.4ppm已經考量國人相關攝食量，去年抽驗市售包裝米600多件，其中有300多件遠低於食米鎘限量的0.4ppm，有些甚至低於嬰幼兒米製副食品原料鎘限量標準0.04ppm，保證絕對安全。

(中時 )