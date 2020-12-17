老公幾乎天天要求啪啪，以為性生活美滿，真相卻讓妻子氣炸，一名妻子剛結婚時，與老公感情相當甜蜜，但時間一久，感情變平淡甚至連相處都感到壓力，唯一不變的是老公愛找她嘿咻，後來得知「性生活美滿」的背後原因，讓這名妻子心寒決定離婚。

媒體人呂文婉在節目《新聞挖挖哇》分享朋友的婚姻故事，朋友新婚後日子過得讓人羨慕，夫妻倆幾乎天天黏在一起，刷牙也要一起站在鏡子前面、睡覺也會手牽手一起上床，就算睡醒仍是彼此擁抱的姿勢，且一個禮拜會嘿咻很多次。

但維持甜蜜婚姻不容易，這對夫妻敵不過平淡的生活，感情開始起了變化，相處時感到煩悶，甚至覺得壓力很大，互相彼此折磨，連老公找她嘿咻，都變成一種壓力，想不到壓垮婚姻最後的稻草，就是老公坦承，因為工作壓力大，不容易入眠，「嘿咻後比較好睡」。

原來老公愛嘿咻是因為好入眠，聽到實話讓朋友非常受傷，認為自己只是「幫助睡眠的工具」，真相實在很自私，最後這對夫妻開始分房睡，感情也逐漸淡漠，最後走向離婚一途。

(中時新聞網)