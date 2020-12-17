根據世界衛生組織（WHO）發布之調查報告1顯示，全球約有11億12歲至35歲之間的年輕人正面臨聽力受損的風險，占比高達該族群的一半，主要原因和長時間使用手機等個人視聽設備時音量過大有關，顯示聽力受損已是現代人需關注的健康問題之一。長期致力於提供滿足客戶需求的優質健康保障並推廣健康生活的康健人壽，特別和聽力保健公司攜手合作提供保戶免費的聽力檢測服務，鼓勵保戶重視聽力的重要性。而對於有購買助聽器需求的保戶，也可享聽力保健公司提供的購機優惠折扣，協助保戶輕鬆解決生活上因聽力受損所遭遇到的問題，進一步提升生活品質。

從康健人壽「360°康健指數」調查結果中就發現，高達96％的台灣受訪者表示處於壓力之下，台灣人的壓力指數是全球第二高，而壓力帶來的負面影響不容小覷。美國知名聽力機構My Hearing Center的調查報告就指出，當持續處在心理狀態持續處在高度壓力下，可能導致一系列的健康問題，像是心臟疾病、高血壓、糖尿病等，而這些疾病都有可能影響到聽力。同時，聽力損失將會造成更多生活上的不便甚至導致疾病，根據約翰霍普金斯大學醫學院研究報告3指出，輕微聽力損失者罹患失智症的風險比一般人高出兩倍、中度聽力損失者高出三倍、重度聽力損失者更是高達一般人的五倍，不同等級的聽力受損將會帶來生活上的諸多不便，也顯示國人須正視聽力受損可能導致的嚴重性。

有鑑於聽力有無法復原的可能，長期以來積極透過跨界合作以提供保戶所需服務的康健人壽特別與助聽器領導品牌科林助聽器攜手合作，深入洞察客戶的需求，提供保戶聽力保健相關的加值服務方案。

康健人壽長期致力於提供台灣保戶生活各面向健康服務，除了豐富多元的保障商品之外，也提供保戶健康、醫療、照護等生活各面向所需的加值服務，同時，也提供外溢保單保戶免費的特約診所或醫檢所「健康檢查服務」，幫助保戶了解自身健康數據，鼓勵建立健康生活習慣，保持良好健康體況進而享有保費折扣優惠。

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