倫元投顧分析師陳學進表示，台股17日震盪拉回整理，終場下跌45.53點，跌幅0.32％，收在14,258.93點；櫃買指數亦下跌0.55點，跌幅0.31％，收在179.74點；三大法人進出方面，外資續買29.04億元，投信轉賣0.97億元，自營商續賣0.69億元，惟外資法人於台指期賣超3,231口多單，累計淨空單部位為6,886口，心態轉趨謹慎中性偏多。

隨市場追價意願轉趨保守，加上市場多空訊息紛擾下，預期短期台股仍將持續於14,000~14,500點區間震盪。建議投資人對於部份漲幅已大、趨勢轉弱、籌碼面轉趨凌亂之個股，應採取保守操作或減碼因應。

展望後市，隨全球資金行情持續延燒、財政貨幣刺激齊發，美國聯準會（Fed）主席鮑爾更表示，直至經濟復甦出現實質進展前，都將持續維持低利率、每月購債至少1,200億美元政策不變，因此並不擔心股市估值過高。加上歐美各國陸續開始施打疫苗後，將可望帶動產業與區域經濟復甦，經濟及資金面持續看佳，有利於牛市行情延續。

個股方面，本周納入投資組合的群創，第三季轉盈、第四季營運看俏，市況一路看旺至明年，整體量價結構處於多方趨勢、內外資法人大戶心態積極偏多，預期後市仍有續漲機會，逢低值得留意。

選股方面，比特幣概念股、快充IC等短線漲多個股，基於風險考量，不建議再過度追價。不過，包括群創、志聖、中天及合一等，股價經適度換手整理後已逐步加溫，後市作價續漲空間可期，逢低值得留意。

(工商 )