運達投顧分析師洪任浚表示，台股現貨及期貨出現大幅逆價差空間，而逆價差通常會是以現貨急跌、期貨不跌來收斂，投資人需留意短線大盤震盪回檔之風險。12月即將進入尾聲，外資下周將迎來年假，以過去經驗觀察，外資並不會過度追價，等到年假後買盤才會回流。展望後市，台股若少了外資買盤，內資主力將成為台股主要資金來源，因此，權值類股表現空間相對不大，將由中小型股接棒演出。

股價漲跌取決於市場資金動向，例如近期內資鎖定的快充IC設計類股，偉詮電買盤其實上周就已浮現，日前股價拉回月線，為投資人可布局之買點。股價近期再度連兩日漲停，創波段新高。操作方面，短期出現倒V型態機會不大，頭部型態未出現前，持股投資人可續抱。

個股方面，本周納入投資組合的偉詮電，股價已連兩日漲停，快充需求強勁，基本面具高成長性，續抱即可。

此外，鋼鐵族群股價17日出現回檔，在鋼筋報價大漲利多消息出現後，威致股價反而過高不漲，不過隨外資連買布局，籌碼相對穩定，股價仍具向上創高空間；生技族群則為內資最常布局之族群，股價歷經半年整理後，籌碼面轉趨穩定，長線投資資金並未撤離，只要慎選個股，仍有獲利空間。

(工商 )