逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，台股17日小跌45點，成交值2,290億元，短線在月線與前波高點14,427點區間震盪，近期類股輪動加速，投資人應避免追高殺低。

類股方面，在香港發出首張加密貨幣牌照激勵下，青雲、撼訊、映泰等區塊鏈族群17日紛紛強攻漲停板，快充族群則在iphone12不再隨機附充電器，以及快充IC缺貨題材持續發效下，天鈺、偉詮、通嘉持續表現。

此外，ABF載板、矽晶圓、半導體、記憶體、被動元件、鋼鐵及金融在年底作帳行情下，也有望獲資金輪動，但整體盤面不易出現齊漲齊跌走勢，由於月均線持續高角度上揚，短線或有震盪，觀察月線14,046點附近支撐力道。近期可聚焦11月營收表現佳的族群，並配合技術面領先突破高點的新強勢股操作，惟需留意追價風險。

個股方面，本周納入投資組合的建舜電，11月年增21.01％，轉機性強，隨技術面領先突破高點，後市可望向上續攻。

(工商 )