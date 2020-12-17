主計總處17日發布海外就業統計，2019年海外就業續創新高，達到73.9萬人，逾半數在中國大陸工作，惟受中美貿易戰影響，赴大陸、美國兩地工作人數減少，赴東南亞增多。

主計總處指出，近年我國海外就業人數每年都微幅增加，2019年比前一年又增加2千人，達73.9萬人，十年來增加7.7萬人。

若依海外工作地點觀察，2019年仍以在大陸工作39.5萬最多，在東南亞12萬次之，美國9.2萬居第三，不過受大陸工資提高，環境成本增加以致生產線外移影響，近六年在大陸工作的人數逐年下滑，而受美國保護本國就業影響，國人赴美就業也連續兩年減少。

主計總處官員表示，2019年在中美貿易戰加劇的影響下，又加深了國人赴陸、美兩地工作的影響，赴大陸降至39.5萬人，赴美降至9.2萬人，由於部分生產線移往東南亞，因此國人赴東南亞工作的人數升至12萬人，創下歷年最高。

(工商 )