證交所表示，110年召開股東常會日期事前登記作業，將於明（110）年1月5日上午9點起開放登記。

為鼓勵公司股東使用電子投票，110年召開股東常會日期事前登記作業，於最近一年股東會（含臨時會），曾有一次電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數比率達50％以上，且章程載明採用董監候選人提名制者，不受股東會每日召開限額90家之限制。

證交所並提醒各公司，務必於109年12月21～30日下午5點前，完成「設定憑證IC卡作業」，才能進行股東會日期登記。同時，各公司於110年1月5日上午9點起，均需經由公開資訊觀測站認證申報系統，使用已驗證之IC卡登記股東會日期。

證交所請各公司於執行股東會「單一憑證IC卡設定」作業前，確認憑證於股東會正式開始登記（1月5日）時仍屬有效，再設定「股東會登記單一憑證IC卡」。

今年開始，每日股東會限額90家，限額之排定，以證交所伺服器主機接收的時間先後順序為準，各公司應於110年3月15日前完成登記作業。已完成登記股東會日期之公司，股東會日期如有變動，仍可於公告股東常會日期前上線調整。

證交所再次提醒，若公司未至公開資訊觀測站申報系統登記股東會日期，或登記日期與重大訊息及召開股東會公告之開會日期不一致，將無法完成股東會公告程序。

(工商 )