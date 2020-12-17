2021年1月1日就將開放美國萊豬進口，從中央到地方都有台灣豬標章，連農委會與衛福部也都分別推出「台灣豬標章」，農委會主委陳吉仲17日指出，「只要是圓的，就是國產豬。」

陳吉仲17日出席「2020台北國際食品展台灣館」開幕式後，接受媒體詢問時，對農委會與衛福部都推出台灣豬標章，該標那個標章？他表示，不管是農委會還是衛福部的標章，只要看到標章是圓的，就代表國產豬，三角的，就是進口豬。

農委會以「臺灣新食代，AgriNext Taiwan」為主題設置台灣館，集結116家國內優質廠商並規劃七大主題區，現場就有業者同時貼了農委會與衛福部的標章，陳吉仲說，只要看到圓形的標章，都是國產豬，不用掛兩個標章，一個就可以了。

但是，而衛福部的台灣豬貼紙，只要下載即可，農委會的則要申請，陳吉仲因此強調，農委會的標章需要申請，是因為要負責溯源、上游是哪一個業者，可確保源頭，而衛福部則會針對進行續續的末端稽查，因此，他還是鼓勵業者申請農委會的台灣豬標章，因為會有完整的審查程序。

不過，他說，不管是農委會的，還是衛福部的，只要看到圓形的標章，都是國產豬，三角形的則都是進口豬。

(工商 )