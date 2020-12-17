余荃斌（左）帶領觀眾體驗音頻高低。（艾迪昇傳播提供）

余荃斌日前受邀演講，講述「音樂、人聲、呼吸」主題，他擔心聊音樂製作太生硬，緊張到花2個月準備2萬字講稿，所幸聽眾沒漏氣，僅有1人打瞌睡5分鐘，余荃斌緩頰：「我看他其實很努力想睜開眼睛，但應該是太累了，看得有點心疼，還好他5分鐘過後就清醒了。」演講完畢主辦人拿出10年前標下的余荃斌簽名包，興奮對他說：「等了10年終於有機會見到本尊。」暖讓余荃斌驚喜萬分。

余荃斌第一次單獨進行演講，且一講就得講滿2小時，他緊張感大噴發，一口氣寫滿2萬字關於聲音、配唱、製作等演講內容，演講前一天緊張睡不著覺，翻來覆去乾脆起床讀講稿，不知不覺窗外天色漸亮，「我當下覺得不妙，再不睡覺，演講會更累」，只好強迫自己趕快入眠，所幸演講過程意外順利，台下時不時傳出笑聲，他笑說：「我都不知道是我講話幽默，還是觀眾笑點低，我只說我的音頻永遠唱不出費玉清的聲音，大家就都笑翻了。」

(中時 )