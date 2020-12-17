人與人之間的緣份真的很難說，國民黨台北市議員羅智強曾為萊豬批總統蔡英文炮火很猛，兩人居然曾在公平交易委員會一起共事過。羅智強今天在臉書透露，當時蔡英文是國民黨極力栽培的「明日之星」，他見到蔡英文的第一印象還不錯，她是個惜字如金的學者。

羅智強今天在臉書表示，他第一個工作是「地下電台」的台長，雖然沒有薪水，卻是一般人難以經歷的體驗，更結交了不少粉絲，收獲滿滿，而父母之所以願意讓他「胡搞」，是因為我已經考上公務員，在等待分發時有將近1年的空窗期，他們便睜一隻眼閉一隻眼，讓他做想嘗試的事。

羅智強接著表示，當時他等了一年，總算就職了，成了公平交易委員會企劃處的科員，公平會是一個新成立的機關，也就是這時他第一次見到蔡英文(編按：蔡英文在1995年獲委任公平交易委員會委員)。當時蔡英文年紀輕輕當上公平會委員，是國民黨極力栽培的明日之星。當時他對蔡英文印象還不錯，她是個惜字如金的學者，對違反公平交易法的案件也有自己的見解。老實說，他真的沒想到眼前這位蔡英文，以後竟會當選中華民國的總統。

羅智強說，當時蔡英文並不認識他這個公平會的小小科員，肯定也沒想到多年後在政壇相遇時，批蔡炮火最猛烈的羅智強竟是曾經同部門的基層公務員吧。

網友回應說：「名副其實的時空背景不同，羅智強議員加油！」、「個人還是喜歡民進黨身為在野黨時，台灣社會比較熱鬧。」

我曾和蔡英文同單位工作過 當時她是威權國民黨極力栽培的「明日之星」...... 上次提到我的第一個工作是「地下電台」台長 雖然沒有薪水 卻是一般人難以經歷的體驗 更結交了不少粉絲，收獲滿滿 而父母之所以願意讓我「胡搞」 是因為我已經考上... 由羅智強發佈於 2020年12月16日 星期三

(中時新聞網)