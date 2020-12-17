台東林區管理處成功工作站也結合小馬社區及當地衝浪好手，一同於成功鎮馬武溪北面防風保安林海灘進行淨灘活動。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

台東林區管理處大武工作站於16日邀請尚武國小參加淨灘活動，清除後進行垃圾分類及有獎徵答。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

台東林區管理處大武工作站於16日邀請尚武國小參加淨灘活動，小朋友揮汗參加。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

台東林區管理處大武工作站及成功工作站，分別於16日在台9線尚武漁港、台11線成功鎮馬武溪淨灘成果豐碩，總共清理出418公斤的垃圾及資源回收物，將乾淨的海岸還給大地。

大武工作站於16日邀請尚武國小、尚武社區發展協會、大武鄉生活美學發展協會及大武漁會，合計100餘人前往第2538號保安林及尚武漁港周圍淨灘。經過2小時合力清除後，隨即進行垃圾分類及有獎徵答，小朋友都完成手中廢棄物寶特瓶、浮筒保麗龍、漁網及輪胎等分類，可謂寓教於樂。這次淨灘結果包含一般垃圾56公斤、資源回收物品109公斤，總計165公斤。

同日，成功工作站也結合小馬社區及當地衝浪好手，一同於成功鎮馬武溪北面防風保安林海灘進行淨灘活動，除了社區居民含巡守隊有17人參加，另有25名熱情的衝浪客聯合淨灘。在近2小時間內，總共清理出253公斤的垃圾及資源回收物，其中還出現大型廢棄浴缸，令人費解。

成功工作站主任吳文雄說，希望藉由這次活動，讓社區更有凝聚力愛護自己的家園，也帶給衝浪客們一個清潔的海灘環境；另外也期望大眾落實垃圾減量且勿任意丟棄垃圾，為維護生態環境共同努力。

大武工作站主任林素夷則呼籲民眾，森林區域內，不得擅自堆積廢棄物或排放汙染物，違反將處新台幣6萬元以上30萬元以下之罰鍰。

(中時 )