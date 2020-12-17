台南市東區一家牛排館老闆黃博明，年輕時就讀後甲國中，因不愛念書沒拿到畢業證書，長大後白手起家在母校後門賣牛排，女兒也進母校念書，遇上「學弟妹」用餐，都免費加麵、加蛋，校方日前頒發1張家長委員證書給他，讓他百感交集。

「當年拿不到畢業證書，現在卻拿到家長委員證書」黃博明拿著1張母校剛發給的證書，回憶國中時期的輕狂歲月。

不愛念書的黃博明當年很渴望拿到畢業證書，卻因為成績太差畢不了業，一轉眼35年過去，他半輩子來靠自己打拚白手起家，如今在母校旁的東平路與東安路口賣牛排，也將女兒送進母校就讀，當自己的學妹。

儘管受疫情影響，牛排館生意起起伏伏，黃博明遇上學弟妹前來用餐，卻十分大方，他認為青春期的孩子正在發育，自認能力所及，給母校學弟妹優惠，是值得做的事情，只要母校的學生喊要加麵、加蛋，一率不加價，此舉也讓學弟妹感到暖心。

黃博明在校不會念書，出社會卻很會做事，他的優待學弟妹的善行廣受好評，學校主動邀請他擔任家長委員，日前請女兒轉交學校的證書，當年連學校任何證明、獎狀都拿不到，出社會卻意外拿到母校的證書，他百感交集，直呼人生際遇無法預料。

(中時 )