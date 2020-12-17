路透通訊社援引世界衛生組織（WHO）代表的談話報導稱，WHO認為，亞太地區的國家不能保證能夠早日獲得新冠病毒疫苗，很可能會在2021年中期或後期才啟動接種。

據俄羅斯衛星通訊社17日報導，WHO西太平洋區域主任葛西健（Takeshi Kasai) 表示：「開發安全有效的疫苗是一回事，生產足夠數量的疫苗並將其送達每一個需要疫苗的人是另一回事。」

WHO技術官員兼藥物政策顧問索科羅·埃斯卡蘭特（Socorro Escalante）指出，雖然一些簽署獨立疫苗採購協議的國家可能會在未來幾個月內開始疫苗接種活動，但其他國家可能會在2021年中期或後期才啟動接種。「需要強調的是，西太平洋地區的大多數國家都在新冠疫苗供應計劃（COVAX）內。」 埃斯卡蘭特補充指出：「在COVAX機制框架內，我們預計疫苗將在2021年第二季度可供接種。」

按照WHO的目標，亞非拉90多個國家將2021年末之前按照該機制的約定接收至少20億劑疫苗，這些地區20％的高風險人群都能獲得接種。

新冠肺炎疫苗實施計劃是WHO與全球疫苗免疫聯盟（GAVI）和流行病防範創新聯盟聯合啟動的國際機制，支持建立產能和採購。根據該計劃的條件，高收入國家需要支付資金採購疫苗，以這種方式資助所謂的被資助國。已經有184個國家加入新冠肺炎疫苗實施計劃機制。

(中時 )