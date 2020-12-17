台中22歲王姓粉領族，日前在網路購買價格較便宜的隱形眼鏡，未料首次僅配戴6小時，就感覺眼睛不舒服，且拔掉隱形眼鏡後、幾乎痛到無法睜眼，就醫檢查才發現角膜整片破皮，所幸經治療1個月後逐漸恢復；醫師懷疑，該隱形眼鏡可能尺寸不符，或是保存液成分、濃度異常，因而傷到王女眼睛。

亞洲大學附屬醫院眼科醫學中心副主任林純如指出，王姓粉領族自述，她原本習慣配戴某家大廠牌生產的隱形眼鏡，但因感覺價格較昂貴，在網路上看到一款較原廠便宜2、3成的隱形眼鏡，便在網路購買，但才第一次配戴，從早上11點戴上，一段時間後就感覺眼睛不舒服，且症狀越來越嚴重，傍晚5點下班趕緊拔掉。

料想不到的是，王女拔到隱形眼鏡後，雙眼更是痛到幾乎無法睜開，她的家人緊急將她送醫，她在診間內又出現狂吐症狀，所幸經使用鎮痛止吐藥、抗生素藥水與藥膏、不含防腐劑的人工淚液搭配治療，1個月後她的角膜終於恢復健康。

林純如表示，王女配戴隱形眼鏡的時間沒有太長、也無戴過夜睡覺，卻出現角膜受傷情況，懷疑她可能購買到未經衛福部許可的隱形眼鏡，且該隱形眼鏡保存液濃度可能太高，才會導致滲透壓增加、吸出角膜內水分，使得角膜缺水且損傷。

林純如強調，即使隱形眼鏡度數符合配戴者的近視度數，但若弧度不對，也容易造成角膜水腫或破皮，嚴重時甚至可能導致潰瘍性角膜炎；隱形眼鏡屬於醫療器材，依規定不能在網路販售，呼籲民眾購買前先經過眼科醫師檢查及驗光師確認，別因省小錢而賠上健康。

(中時 )