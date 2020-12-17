為優化基隆市公共圖書館，提升閱讀服務品質，基隆市文化局向教育部爭取補助計畫，3年總計695萬元，17日進行輔導訪視，市長林右昌表示，近年逐步擴增閱讀資源，明年各區將有新變革，提供更專業服務。

林右昌說，這幾年為提升基隆市民閱讀資源，每年增加文化局購書經費，預算從百萬元提高到千萬元，豐富館藏閱讀資源，還和台北、新北市合作，讓市民能享用兩地圖書資源，此外，經多年討論凝聚共識，明年各區公所圖書館，將逐步納回文化局圖書館統籌，進行整體與整合性管理，提供專業化、更佳閱讀環境給市民。

市長林右昌表示，近年逐步擴增閱讀資源，明年各區將有新變革，提供更專業服務。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

文化局長陳靜萍指出，未來圖書館除統一管理制度外，也要落實建立各館在地特色，以文化局圖書館為例，透過「基隆學」做為館藏特色，不僅近年持續出版相關出版品，也在館內成立「基隆書室」，未來各區圖書館只要建立特色，讓服務更貼近在地，圖書館在制度、服務等面向就能更健全完備。

文化局表示，今年圖書館透過補助計畫，開始設計專屬CIS識別系統、更新入口網站、進行社群分析調查，還能率先導入RFID系統，跟現存智慧圖書館服務對接，並透過教育部專業輔導團的協助，用滾動式方式逐步檢視計畫執行狀況，提高執行品質。

(中時 )