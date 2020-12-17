花蓮縣東華附小以花蓮山、海、石意象改造老舊教室，入選教育部「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」，設計團隊將原先閒置空間化為學生自習與休憩學習角，導入個人書包櫃及可依身高調整課桌椅，解決空間不足與團體作業不便問題，大面積黑板牆與可伸縮教師桌活用教室，讓師生在舒適環境有優質學習效能。

校長鮑明鈞表示，經老師李珮琪發現每間教室大多皆沒有妥善利用角落，學生座位因吊掛書包、餐盒等，造成收納空間不足，並因身高差異造成桌面高矮不一，進行團體作業時常遇到障礙，且老師辦公桌堆放作業而缺乏輔導學生位置等問題，並在去年提出改造想法。

使用改造教室的老師戴莉如認為大面積黑板牆，可以隨時提醒學生上次課程重點，在課堂上使用投影機透過黑板解說時，不影響教學品質。（羅亦晽攝）

鮑明鈞同意其改造想法，認為教室無須受限傳統格局，因此請設計團隊依需求繪製設計圖，工程卻因經費及疫情停擺，所幸教育部今年提出「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」，供全台中小學校改造校園，申請通過後，設計團隊利用暑假動工，並在10月底完工，施工期間2間教室同學則利用專科教室上課。

使用改造教室的老師戴莉如認為新教室妥善地利用閒置空間，並對改善教學時會遇到的難題，尤其是大面積黑板牆，除了可以隨時提醒學生上次課程重點，因大面積能使她在課堂上邊使用投影機邊用黑板解說時，不影響教學品質。

然而因計畫經費有限，目前僅先改造2間空間規劃較不完善的教室，針對其他教室是否會改造，鮑明鈞坦言，全校每個年級有5個班，共計30教室要全部改造勢必困難重重，經改造後的2間教室為6年級教室，目前將編列校內經費同時改造其他3間6年級教室，讓6年級以下的學生，未來都能夠使用到。

(中時 )