揮別新冠肺炎低迷，為期4天的2020高雄市旅行公會國際旅展12月18日將在高雄展覽館盛大登場，將近400個攤位參展，這是今年疫情爆發以來南台灣最大檔的國際旅展，不畏疫情擾局，匯集國內外公私部門近400個攤位參展，看好後疫情國旅商機，現場紛紛祭出最殺優惠，大搶耶誕、跨年及農曆春節旅遊商機。

適逢今年壓軸旅展，加上業者看好後疫情國旅商機，現場莫不殺很大搶客，國內各縣市參展單位也大力推銷優質旅遊景點，飯店溫泉渡假五星酒店更推出誘人低折扣的住宿券及餐券等你來搶購，台灣高鐵、雲頂郵輪集團、中華航空及華信航空推出超優惠的偽出國套裝行程，還有20家旅行社提供超優惠的旅遊產品及郵輪、遊艇等行程，物超所值。

除故宮博物院、台灣高鐵、行政院原民會首度參展，參展的公家機關還有，外交部、交通部觀光局、經濟部觀光工廠、文化部、林務局、國立海洋國家公園、南投縣政府、金門縣政府、屏東縣政府、基隆市政府、高雄市政府、花蓮縣政府、高雄市政府農業局、屏東縣霧台鄉公所、新竹縣政府。另有九族文化村、走馬瀨等多個國內景區設攤。

台灣防疫成功也吸引來自大陸海旅會、韓國、日本、菲律賓、泰國、關島、法國、帛琉、聖露西亞等國的旅遊單位來台行銷觀光，其中日本更是大陣仗匯集10縣市公私部門來台搶客。

春節將至，現場還設有伴手禮區，提供民眾採購好去處，旅展並提供滿額禮iphone12手機天天抽等多重好禮，吸引民眾參觀。

主辦單位高雄市旅行商業同業公會表示，因應今年疫情對旅遊市場的變化，旅展現場推出許多後疫情國內旅遊優惠專案，都可延用到明年，敬請把握今年這檔南台灣最大檔旅展，緊來搶便宜、搶好康。

高雄市旅行公會理事長吳盈良表示，今年旅展跟往年還是有不一樣，國人雖然因為疫情不能出國，但今年還是有很多國外的國家來參展，其中國旅更是旅展的主軸，不僅邀請到高鐵、華航還有一些縣市政府，展出內容特別豐富、優惠。

值得一提的是郵輪的部分，特別配合這次旅展推出以高雄為母港的探索夢號郵輪，十二月十八日從高雄港啟航，南部的客人經由高雄出發是越來越便利。

此外，離島旅遊行程也是夯行程。他強調，旅展裡就有好康讓消費者選購，平常買不到的價錢，都會在旅展看的到，甚至華航、華信也都有推出很多的優惠。

比如說，澎湖三天兩夜含住宿只要1999元，探索夢號郵輪也推出寒假期間四人成行，每一個人只要2475元，還有199就可以到溪頭一日遊，類似的台灣景點優惠很多，都可搭配讓民眾搶便宜。農曆年特惠行程，也只有在旅展買的到，歡迎民眾到旅展參觀搶購。

高雄旅展明天高雄展覽館登場，天天霸氣抽愛瘋12。（柯宗緯翻攝）

(中時 )