徐若瑄與律師賴芳玉呼籲大眾關心兒少受性侵的議題。（吳松翰攝）

徐若瑄17日出席兒少權心會公益活動，呼籲大眾關心兒少受性侵的議題，並為創傷復原服務募款，她先前活動才自嘲孕期時外型像寬姐（邱瓈寬），「結果寬姐知道我要來，立刻拋磚引玉捐了100萬，她真的很有愛，在她很霸氣的外表下，有個柔軟的豆腐心腸」。

她透露，小時候看多了計程車司機性侵事件的社會新聞，讓她留下陰影，以致至今不敢1個人搭小黃，「我不能有萬一，我有太多人要照顧了」，她也坦言自己很幸運，從14歲出來工作到現在，出入都有工作人員保護好，所以沒發生過被騷擾的憾事。

說起上一次獨自搭計程車，徐若瑄透露是回新加坡隔離時，因要搭乘政府安排的防疫計程車去醫院做新冠肺炎核酸檢測，「我大概2、30年沒自己搭計程車了！心裡還很焦慮，最後我們想到一招，就是請老公開車緊跟著我搭的那台車後面，那時候我還從後照鏡反拍他」，貼心暖舉足見李雲峰寵妻十足。

徐若瑄席中也分享身邊女化妝師曾工作結束凌晨3、4點返家時，險遭陌生男子性侵，「雖然幸運沒受傷，但她怕到現在，她告訴我即使現在已經結婚，10幾年過了，只要在同個空間和男生獨處的話，自己就會非常恐慌，有個創傷揮之不去」。徐若瑄也規定自己員工夜歸返家一定要報平安，「我也會留他們家人的電話，不是說我是瘋狂的老闆，要掌握員工行蹤，而是以防萬一，我這個電話一直都沒打過，希望一輩子都不要打」。

徐若瑄今年工作運旺翻，監製的電影《孤味》票房更朝向2億邁進，明年1月預計會再辦1場慶功宴，擔任製作人的劇集《誰在你身邊》也讓她變成喬事情女王，她坦言的確陸續有劇本找上門，但目前想先回歸演員身分，慶功完她將回新加坡過年，過完年後返台，將以演員之姿回歸，準備新作拍攝，3月出席大港開唱，行程滿檔。

(中時 )