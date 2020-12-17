法國總統府艾里賽宮17日證實，總統馬克宏因出現新冠肺炎初期症狀，府方為其安排冠狀病毒篩檢後，確診感染新冠肺炎。未來馬克宏將自我隔離7天，隔離期間將持續遠距辦公，所有會議採視訊方式進行，而總理卡斯克特斯(Jean Castex)也因與馬克宏接觸而自我隔離。

艾里賽宮聲明指出，馬克宏是在出現第1個感染症狀時，便接受篩檢並確診。目前仍不清楚馬克宏如何染疫，但辦公室正釐清與其密切接觸者，以確認疫情是否有擴散的可能性。

Emmanuel Macron positif à la Covid-19. pic.twitter.com/pR1T28tf0b — Patrick Sauce (@SaucePatrick) December 17, 2020

艾里賽宮聲明稿並未說明馬克宏出現哪些症狀；但馬克宏已取消所有對外行程，先前安排得走訪黎巴嫩計畫也跟著暫停。

法國官員指出，隨著馬克宏確診並隔離，法國總理卡斯克特斯(Jean Castex)也因與馬克宏密切接觸，而自我隔離。卡斯克特斯原訂17日於參議院解釋政府新冠疫苗接種政策；但因隔離之故，現由衛生部長維宏(OlivierVéran)到院說明。

儘管艾里賽宮並未說明馬克宏妻子碧姬(Brigitte Macron)是否也染疫；但據美國醫學會雜誌研究顯示，70歲以上的感染者為高危險群，容易出現其他嚴重併發症，死亡率也高達8%，80歲以上死亡率更近15%。雖然高齡67歲的碧姬仍未踏入70大關，但相當接近高齡危險群而為外界擔心其狀況。

英國廣播公司(BBC)報導，除馬克宏外，美國總統川普、英國首相強生、巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)相繼感染新冠肺炎。

又一元首染疫，法國總統馬克宏確診感染新冠肺炎。

報導表示，雖然法國稍稍放寬部分封鎖措施，但仍每日20時至隔日6時仍實行宵禁。試圖強迫餐館、咖啡廳、劇院與電影院提前打烊，以控制不斷擴張的疫情。據美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)大學統計，自大流行以來法國確診人數達200萬起，光16日便新增17,700萬起案例，目前死亡人數已逾59,400人。

(中時新聞網)