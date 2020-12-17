再過兩周就是元旦連假，義大遊樂世界大玩生日優惠！2021年1月1日至1月3日，元旦（1／1日）生日者，只要1元就能玩樂園；除了元旦壽星有優惠，生日月份或者日期有數字1的人，入園也可享優惠價110元（原價899元），等於1月、10-12月壽星都可享好康，或舉例來說你是3月12日生，日期有數字1，就有優惠。一年最多366天中，超狂優惠涵蓋223天的壽星，新的一年就來義大遊樂世界暢玩。

美好的元旦假期就從跨年開始，想要感受《2021紫耀義大 享樂拾光跨年晚會》的魅力，享有晚會VIP的專屬禮遇，義大天悅飯店與義大皇家酒店跨年住房只剩最後數量販售中！12月31日入住飯店，品嚐精緻豐盛的跨年晚餐後，再步行至義大世界大草坪，「享有VIP專屬通道以及晚會觀賞區」，不用提早搶位也能欣賞跨年演唱會及璀璨煙火，雙人住宿含早餐及跨年夜晚餐，義大天悅飯店三天二夜專案NT$19,000+10％，義大皇家酒店三天二夜專案NT$22,000+10％。此外，義大皇家酒店也特別推出二天一夜的跨年假期限量優惠，四人同行住宿雅緻家庭房一晚，再含四客自助式早餐只要NT$14,999，邀請全家人一同來到義大世界「鬥鬧熱」，感受跨年歡樂的慶典氣氛。

《2021紫耀義大 享樂拾光 跨年晚會》睽違五年強勢回歸，晚間8時演唱會開始，從流行嘻哈到經典搖滾，眾星雲集，High翻義大！由「人氣金曲樂團」茄子蛋熱力開場，「嘻哈教父 」MC HotDog熱狗、「金曲歌王」蕭煌奇、「搖滾女王」楊乃文、「百萬人氣YouTuber」黃氏兄弟、「人氣女團」Pink Fun輪番上陣演出，跨年倒數前後由「全能天后」楊丞琳、「情歌王子」Bii畢書盡壓軸演出，卡司陣容堅強，此外，重頭戲跨年煙火秀將展演10分10秒，以「愛的力量、歡樂拾光、築夢踏實、美麗人生、閃耀義大世界」五大主題，展現活力與朝氣，帶您感受大型煙火的魅力，除了有「12吋的尺玉煙火」震撼再現，還有首創「樓宇極速跳躍煙火」，及今年特別打造的「高空動態煙花」，帶給民眾視覺驚喜，樂迎新年。

在國際疫情嚴峻下，台灣仍能舉辦跨年晚會，特別感謝大家的努力，期望國人防疫觀念持續，晚會當天除了佩帶口罩才能進場之外，入口處將量測體溫，體溫超過37.5度者將無法入場，建議如有不適者請避免參加活動，讓世界看見台灣的團結防疫精神，祈願2021新的一年幸福美好！。

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