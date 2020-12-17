兩岸PCB廠及台灣半導體廠積極擴產帶動相關設備需求大爆發，設備廠-群翊(6664)業績可望旺到明年！群翊董事長陳安順表示，雖然前3季獲利因新冠肺炎疫情及新台幣兌美元匯率升值低於去年，但第4季逢出貨旺季，全年獲利仍可望優於去年，而明年在客戶訂單強勁下，有信心明年業績一定會成長。

今年上半年新冠肺炎疫情大爆發，導致部分客戶下單保守，不過5G新興應用帶動ABF相關載板、HDI及半導體供不應求，兩岸PCB廠及半導體廠積極擴產，讓相關設備需求自下半年大爆發，群翊目前設備訂單滿手，訂單能見度已到明年第2季，前3季因疫情及匯率落後於去年同期的獲利亦有機會在第4季補回來。

目前群翊設備70%在PCB相關產品，以地區來看，台灣占比約27%、大陸占比約64%、其它占9%。

群翊前3季稅後盈餘為2.28億元，每股盈餘為4.16元，累計前11月合併營收為14.6億元，年減4.28%，由於第4季為出貨旺季，群翊預估，全年每股盈餘可望優於去年5.4元水準。

展望明年，陳安順表示，未來2到3年設備業都會非常強，前景相當看好，有信心明年業績一定會成長。

(時報資訊)