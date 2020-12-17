數位監控解決方案廠—晶睿(3454)宣布聯手七友科技，推出整合晶睿通訊影像安防與七友科技門禁考勤的智慧門禁安防影像系統，主打一站式購足服務。

過去整合影像監控與門禁系統整合曠日廢時，需仰賴第三方進行整合，往往需投入大量的人力與成本，造成專案在建置初期就產生龐大的負擔，結合晶睿通訊與七友科技技術的智慧門禁安防影像解決方案，除能快速導入到不同場域外，更大幅提高出入安全性。

晶睿通訊表示，此方案中七友門禁系統可即時連動晶睿通訊安防攝影機中的人臉辨識功能，能更準確有效管理進出人員，出入口影像記錄書籤功能，能方便管理人員快速追蹤及應變突發狀況；再者，全新智慧門禁安防影像系統能透過晶睿通訊影像管理軟體VAST 2 統一管理，以使用者友善的介面輕鬆設定設備並同步管理影像與門禁系統，大幅簡化以往繁雜的安裝流程與使用體驗；此外，藉由晶睿通訊完整的網路攝影機產品線，讓使用者能依據不同場域光線與環境條件，彈性部屬多元化的攝影機。

由於疫情影響客戶專案，導致專案遞延，晶睿通訊11月合併營收為3億7402萬元，月減6.39%，年減12.07%，累計前11月合併營業收入為50億8173萬2000元，較108年同期減少17.26%。

為因應中美貿易戰，晶睿積極強化台灣製造，部署自動化生產，藉由台達電(2308)經驗和資源，預計2021年第一季前完成專業安防攝影機的第一條自動化生產線。

晶睿通訊總經理廖禎祺表示，晶睿專注在本業並且調整體質，強化MIT、部署自動化生產，明年業績應該會比今年好。

(時報資訊)