台灣證券交易所指出，因晶電(2448)與隆達(3698)合併轉換為富采投資控股(3714)，台灣指數系列成分股將有所調整，富采投控將納入台灣中型100指數及台灣資訊科技指數成分股，將自12月24日起生效。

富采投控納入台灣中型100指數及台灣資訊科技指數，主要都是依據台灣指數系列基本規則7.2.2規定，取代原本晶電成為成分股。

今年12月24日至2021年1月5日期間，富采投控納入指數成分股總發行股數及價格，將依據晶電與隆達股份轉換比率及最後交易日收盤價換算。

(時報資訊)