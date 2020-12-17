台灣線上零售業—富邦媒(8454)旗下momo購物網打造《年終打牙祭》活動，為年終美食買氣添助力；隨著聖誕節將至，預估相關買氣成長達80%。

冬至、聖誕兩大佳節接續來臨，電商美食商機再升溫，近年來消費者對於節慶美食的定義大洗牌，除了講究美味，嶄新體驗更能觸動消費者下單，momo購物網打造《年終打牙祭》活動，12月20日前精選美食優惠5折起、滿額送$100momo幣，為年終美食買氣添助力。

年終最受期待的聖誕節也將登場；momo購物網根據銷售經驗分享，「巧克力」為聖誕美食首選，今年12月至今買氣年增已達4成，其中因現代人對於節日儀式感的重視，更帶動聖誕造型、派對款式的巧克力人氣飆漲。

此外，今年momo冬至湯圓強打新滋味，精選「新奇口味」、「搶眼色系」兩大類湯圓，推出如草莓煉乳流沙湯圓、黑糖奶茶湯圓等商品，而聖誕美食環繞著「聖誕限定造型」，網羅聖誕襪款巧克力、立體薑餅人薄荷糖等，帶領消費者挑選最具節慶氣息的餅乾糖果，預估相關買氣成長達8成。

(時報資訊)