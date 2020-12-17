台灣首家以跨產業會員經營為核心的紅利點數平台鼎鼎聯合行銷（HAPPY GO）宣布，獲雙獎殊榮肯定，旗下iCONNECT智慧媒體榮獲台灣數位媒體應用暨行銷協會（DMA）主辦的2020 DSA數位奇點獎「最佳數據洞察創新獎」，展現數據分析和精準行銷的高度專業。另外，也首度以台灣本土企業個案榮獲朝邦文教基金會舉辦的「對話影響力獎」，以「導師請益計畫」讓企業成為展現內部溝通對話力的典範。

2020 DSA數位奇點獎本屆主題為「數位生態新智序」，鼎鼎聯合行銷旗下iCONNECT智能數據行銷團隊首度以「正官庄–用對數據找對人」參賽，在877件作品中脫穎而出，榮獲數據創新類–最佳數據洞察創新獎。

近年，iCONNECT致力用數據為品牌端解決行銷大小事，依據品牌客戶不同的廣告目標，以結合消費指標（Transaction Data）、行為興趣（Behavioral Data）、態度意向（Survey Data）的獨家TBS數據，透過數據分眾整合多元媒體資源，並賦予更全面的OMO虛實融合場景，找到對的消費者接觸，創造買賣雙贏的行銷環境。

以這次獲獎的正官庄一案為例，iCONNECT運用數據擬定疫情下的實體導客方案，從會員輪廓為基礎，設定「選人、選品、選媒體」三大策略，讓數據為品牌客戶創造亮眼的實體導客效益，達成數據獲客的落地應用，更創造數據循環價值，充分展現多年來以會員經營為基礎所建立的數據專業。

穩定正向成長是優良企業的根基，長期推動國際引導讓不同意見打開對話機制創造共識的朝邦文教基金會舉辦對話影響力獎，鼎鼎聯合行銷以「導師請益計畫」成為該獎項成立以來，首個以台灣本土企業個案獲獎的公司。

鼎鼎聯合行銷表示，公司成立迄今即將跨過第16個年頭，為維持企業的高度競爭力，內部也得隨時保持、培養員工的競爭力與領導力，人資單位更需要主動扮演協助組織建立良性的對話、改善管理績效，甚至是營收成長的正面角色。

導師請益計畫即為讓中高階主管學習教練心法，利用導師風範展現平等、鼓勵與支持的同理心，也使基層透過自我察覺與反思後建立自信，引動個人成長，未來也將持續打造友善及雙向溝通的健康職場環境，展現企業對話影響力。

(工商 )