5岔路口處共建置16支「AI偵測攝影機」採自動採證違規。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市北區三民、崇德、五權、錦南等不對稱路口，路況複雜，警方統計每年約90件以上交通事故發生，為降低肇事率，花費500萬元經費，於各路口處共建置16支「AI偵測攝影機」採自動採證違規，全天候盯著用路人，即使無警察現場執法，一旦違規，事後將開單告發，預計明年初開始執法。

新設置完成的16支交通違規科技執法攝影機，偵測用路人包括，闖紅燈、跨越雙白線、未依規2段式左轉、未依標誌、標線、號誌指示行駛、機車行駛行人穿越道等違規行為，透過車牌辨識，自動判讀違規車輛資料，執行違規蒐證，匯入科技執法平台，待員警認證違規後即送件舉發。

台中市警察局交通警察大隊表示，因北區三民、崇德、五權、錦南等為5岔路口，其道路錯綜、交通繁複，車輛常任意違規導致事故頻傳，為台中市10大易肇事路口，交通事故發生率最高，導入AI科技執法，可嚴審違規車輛。

科技執法一旦上路，民眾憂恐荷包失血，近日有人LINE瘋傳「三民、崇德、五權、錦南路口要小心科技執法，五權與崇德路口試運作2小時，違規達2百多件，明年1月1日開始上線執法」等訊息。警方澄清，尚在測試階段，明年會公布執法日期。

台中市警察局交通大隊今年啟用「交通科技執法中心」，將區間測速及市區道路「AI偵測攝影機」納入科技執法項目，目前仍屬測試階段，盼科技執法後能降低交通事故發生。

(中時 )