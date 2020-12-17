苗栗縣苑裡鎮水坡里1間農藝科技有限公司，以收集農、畜廢棄物製成有機肥料販售為業，卻因堆肥臭味問題難解，遭環保局勒令停工，業者為了申請復運，17日於廠區舉辦空氣汙染改善措施說明會。（陳品安提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮水坡里1間農藝科技有限公司，以收集農、畜廢棄物製成有機肥料販售為業，卻因堆肥臭味問題難解，遭環保局開罰4次並勒令停工，業者除了對行政罰提起訴願，為了恢復有機肥料正常製作，爭取地方鄉親認同，17日於廠區舉辦空氣汙染改善措施說明會，現場仍舊砲聲隆隆。

苗栗縣議員陳品安關注環境議題，指出該農藝科技公司過去在南投設廠就有多次違規記錄，輾轉到苗栗設廠堆肥廠臭味問題還是無法解決，居民忍無可忍只希望工廠搬離水坡，但據了解，廠區仍有製作異味較不明顯的化學肥料，近期業者動作頻頻，想要進料復工，重啟利潤較高的有機肥料事業。

為了釐清地方爭議，爭取鄉親認同，該農藝科技公司17日在水坡里廠區舉辦空汙改善措施說明會，業者開頭不僅承諾會改善製程產生臭味的問題，加強廠房密封、不會偷排氣、使用除臭劑等，也願意提供每年30萬元回饋地方社區，但深受異味所苦的地方鄉親不領情，高喊要工廠搬走，也反對堆肥廠恢復營運。

苗栗縣政府環保局表示，該農藝科技公司欲申請恢復收受事業廢棄物再利用，但考量該公司過去陳情記錄多，也確實有違規情形，因此希望業者能先化解周遭居民的疑慮，故業者17日舉辦說明會，雖然說明會非法規必要，但環保局仍會將其納入是否同意復運的審酌因素之一。

至於該公司於說明會提出的異味改善措施，環保局指出，防治設備必須確保不影響周邊居民，至於操作條件、技術好不好，有沒有確實操作也會影響防治成效，不足之處將由學者專家協助審認。環保局表示，該案業者要化解在地居民的疑慮，復運才有可能。

(中時 )