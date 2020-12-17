隨著技術演進，Google旗下的相關服務都會逐漸導入更為先進的科技，例如AI（人工智慧）相關技術等，頗受歡迎的Google相簿當然也不例外。近期，Google相簿團隊公布，他們也進一步運用了機器學習技術，讓平面的2D照片加入有如3D照片的效果，能讓你的回憶更鮮明、更生動。

根據Google官方部落格說明，最新加入的特效之一就是Cinematic Photos。具體內容是可將2D照片轉為有3D立體效果的照片。不過並非是一個開放讓使用者自行轉化的工具，而是Google會自行判斷然後為用戶製作。Google相簿的產品經理Jamie Aspinall指出，Cinematic Photos能將一張沒有景深的照片，透過機器學習來估算景深，並且會仿效電影運興的效果來呈現，讓照片更為立體、栩栩如生。

Google會選擇合適以此技術製作的照片，將它製作為Cinematic Photos，並會在Google相簿中的精選、回憶項目中出現。預計在未來一個月之內，陸續向所有用戶推出。此外，Google相簿也會推出全新自動相片拼貼功能，以更具創意的方式組合你的相片，呈現出不一樣的故事！

但可惜的是，根據Google的策略，他們自2021年6月1日起，所以上傳到Google相簿的「新」照片、影片，皆會被計入每個人免費的15GB雲端空間內。也就是說，原先向所有用戶提供的無限容量上傳的福利將會被取消。如果你是深愛使用手機或是相機紀錄珍貴時刻的朋友，或許是時候尋找一下替代方案，或考慮添購一個NAS個人雲，作為自己備份相片的位置。

(科技)